Психолог Корчагина посоветовала развивать у детей эмоциональный интеллект

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина рассказала, что ребёнок с развитым эмоциональным интеллектом умеет распознавать как собственные эмоции, так и чувства окружающих.
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