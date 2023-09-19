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  • Павел К
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Собянин рассказал о высокой популярности обновлённых речных вокзалов Москвы

Собянин рассказал о высокой популярности обновлённых речных вокзалов Москвы

На Северном речном вокзале регулярно проводят выставки, фестивали, лекции Сегодня, 19 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге проинформировал о том, что речные вокзалы столицы за прошедшее лето приняли и отправили более тысячи судов.

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