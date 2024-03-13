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Внимание, говорят женщины: во Владивостоке проходит масштабный форум

Внимание, говорят женщины: во Владивостоке проходит масштабный форум

Во Владивостоке стартовал форум «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд». На площадке кампуса ДВФУ собрались 400 представительниц со всего Дальнего Востока – это руководители региональных общественных и волонтерских организаций, бизнес-структур и лидеры общественного мнения в различных сферах, сообщает PRIMPRESS.

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