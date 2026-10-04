Американка семь лет жила с иголкой в животе из-за врачебной ошибки

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Медсестра из Нью-Йорка Яна Петриганова ДеГрегорис семь лет терпела сильные боли, пока не выяснилось, что в ее животе находится иголка.
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