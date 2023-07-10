Аналитик подсказал, во что перевести рубли на случай нового обрушения

Очередной период падения рубля подходит к концу: вскоре можно ожидать коррекционного снижения курсов доллара и евро, поэтому закупаться валютой прямо сейчас нет смысла, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Очередной период падения рубля подходит к концу: вскоре можно ожидать коррекционного снижения курсов доллара и евро, поэтому закупаться валютой прямо сейчас нет смысла, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
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