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Аналитик подсказал, во что перевести рубли на случай нового обрушения

Очередной период падения рубля подходит к концу: вскоре можно ожидать коррекционного снижения курсов доллара и евро, поэтому закупаться валютой прямо сейчас нет смысла, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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