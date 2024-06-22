«В Казани проходят Игры БРИКС-2024. Это знаменательное спортивное событие собрало свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран! В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств.