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Москалькова об Играх БРИКС: «Россия демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств»

«В Казани проходят Игры БРИКС-2024. Это знаменательное спортивное событие собрало свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран! В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств.

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