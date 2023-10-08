Самая важная трапеза: назван лучший вариант завтрака для здоровья

Идеальный завтрак должен содержать белок и сложные углеводы, говорят в один голос британские ученые. По словам специалистов, для сохранения бодрости в течение целого дня этот прием пищи ни в коем случае пропускать нельзя.
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