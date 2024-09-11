«Просроченного американского обмылка» Владимира Зеленского ждет суд. Соответствующий прогноз сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, прокомментировавший обсуждение президентом Украины с Западом ударов по территории Российской Федерации.
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