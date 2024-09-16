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Оппозиция Армении бросила вызов курсу Пашиняна: "Готовы дружить со всеми"

Оппозиция Армении бросила вызов курсу Пашиняна: "Готовы дружить со всеми"

Теванян утверждает, что он не хочет, чтобы Армения имела контакты с другими странами за счёт РоссииЛидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян во время поездки в ДНР сказал, что разделяет идею дружить со всеми, но никак не за счёт России.

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