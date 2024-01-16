«Насилие над организмом» или «очищение от грехов»? Что нужно знать о Крещенских купаниях

Традиция окунаться в прорубь на Крещение превратилась из религиозного обряда в массовый флешмоб. Певцы, актёры и политики 19 января смело ныряют в ледяную воду, трижды окунаются с головой и истово крестятся, собирая миллионы просмотров и лайков.
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