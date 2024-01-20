Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 150 бойцов на купянском направлении за сутки

РИАМО - 20 янв. За прошедшие сутки украинская армия потеряла около 150 бойцов личного состава и 2 автомобиля на купянском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
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