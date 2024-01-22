«Гол в финале Олимпиады — пока главный момент в карьере»

Конец 2023 года, казалось, получался у Кирилла Капризова на славу. 24 декабря его признали лучшим игроком недели в НХЛ, а после победного гола в овертайме матча с «Бостоном» он с семью шайбами стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в овертаймах — столько не было ни у кого.