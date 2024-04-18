Вышел тизер-трейлер сериала «Игры» об организации Олимпиады-80

В Москве начались съёмки нового многосерийного телевизионного фильма "Игры". По словам представителя кинокомпании "Интермедиа", действие картины происходит в конце 1970-х годов, когда СССР получил право провести Олимпийские игры в Москве.
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