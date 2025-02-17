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Политика как она есть

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Лавров: Россия ценит отношения с Сербией

Лавров: Россия ценит отношения с Сербией

Москва ценит отношения с Белградом, эти дружественные связи успешно прошли испытание непростыми временами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

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