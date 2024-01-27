Все позади: упавшую на соревнованиях фигуристку Симонову выписали из больницы

Фигуристка Мария Симонова, которая сильно ударилась головой об лед во время короткой программы на всероссийских соревнованиях за приз президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы, выписалась из больницы.
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