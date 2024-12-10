Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии

Израильские войска нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом сообщает Al Jazeera. Среди прочего, ракетные и авиаудары пришлись по военному аэропорту Меззе и вертолетному аэродрому Акраба под Дамаском, а также по батальону ПВО сирийской армии в районе Маалула.