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Мировое обозрение

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«Токсичный политический окрас»: Захарова жёстко ответила Еревану на слова о россиянах

«Токсичный политический окрас»: Захарова жёстко ответила Еревану на слова о россиянах

Слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о «новой волне» релокантов из России взорвали информационное поле.

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