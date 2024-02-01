SpaceX и Управление космической коммерции заключили партнёрство для безопасного управления спутниками

Управление космической коммерции (OSC) объявило о новом исследовательском партнёрстве, которое будет исследовать возможности использования автоматизированного программного обеспечения SpaceX для предотвращения столкновений спутников.
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