Reuters: Трамп объявил Зеленскому о желании немедленного прекращения огня

Избранный президент США Дональд Трамп на недавней встрече в Париже с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским заявил о своем желании немедленного прекращения огня и проведение переговоров для завершения конфликта на Украине.
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