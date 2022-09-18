Полянский сравнил поведение Украины в Совбезе ООН со скандальными ток-шоу

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что в кулуарах всемирной организации открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совбеза.
Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что в кулуарах всемирной организации открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совбеза.
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