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Полянский сравнил поведение Украины в Совбезе ООН со скандальными ток-шоу

Полянский сравнил поведение Украины в Совбезе ООН со скандальными ток-шоу

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что в кулуарах всемирной организации открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совбеза.

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