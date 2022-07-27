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Рыбакина посетила офис УЕФА и опубликовала фото с кубком ЛЧ

Победительница Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фотографию с главным трофеев Лиги чемпионов, сделанную в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

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