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Аргументы и Факты

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Политолог Гай-Нижник: «Укрзализница» лишилась 40% подвижного состава

Политолог Гай-Нижник: «Укрзализница» лишилась 40% подвижного состава

Украинский политолог Павел Гай-Нижник заявил о потере «Укрзализницей» до 40% подвижного состава.«"Укрзализница" потеряла вроде как уже 40% своего подвижного состава», - сказал он на появившемся в Сети видео.

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