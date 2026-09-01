Политолог Гай-Нижник: «Укрзализница» лишилась 40% подвижного состава

Украинский политолог Павел Гай-Нижник заявил о потере «Укрзализницей» до 40% подвижного состава.«"Укрзализница" потеряла вроде как уже 40% своего подвижного состава», - сказал он на появившемся в Сети видео.
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