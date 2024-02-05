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Мурашко заявил о согласии многих стран мира с позицией РФ по вопросу смены пола

Мурашко заявил о согласии многих стран мира с позицией РФ по вопросу смены пола

Известия/Эдуард Корниенко Россия в вопросе смены пола придерживается традиционных ценностей, которые разделают многие страны мира, заявил в беседе с РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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