Лосиху со сломанной ногой эвакуировали с шоссе в Подмосковье

Ярослав Чингаев/ТАСС Столичные водители 2 сентября угодили в ловушку зверской любовной драмы. Самка лося на пути к личному счастью выскочила прямо под колеса машин и парализовала целое шоссе.
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