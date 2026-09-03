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«Добро пожаловать домой, генерал!»: Ратко Младича похоронят в Сербии 7 сентября

«Добро пожаловать домой, генерал!»: Ратко Младича похоронят в Сербии 7 сентября

Похороны бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, скончавшегося в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где он отбывал пожизненный срок за военные преступления, пройдут в Сербии 7 сентября.

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