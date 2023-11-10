Кошачий грипп? Врач рассказал, можно ли заразиться ОРВИ от питомца

Собаки и кошки также подвержены сезонными заболеваниями.Могут ли домашние питомцы подхватить простуду от людей и наоборот? ТСН поговорила с экспертами и выяснила, как проявляются у животных сезонные заболевания и насколько они опасны для человека.
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