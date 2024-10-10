Предсказано обрушение на Землю очень сильных магнитных бурь

В четверг и пятницу, 10 и 11 октября, на Землю обрушатся очень сильные магнитные бури. Они станут последствием мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы накануне, предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.