Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку фокус внимания инвесторов сместился с опасений потенциального краха китайского девелопера Evergrande на двухдневное заседание ФРС поОсновные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку фокус внимания инвесторов сместился с опасений потенциального краха китайского девелопера Evergrande на двухдневное заседание ФРС по вопросам монетарной политики.