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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку фокус внимания инвесторов сместился с опасений потенциального краха китайского девелопера Evergrande на двухдневное заседание ФРС поОсновные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку фокус внимания инвесторов сместился с опасений потенциального краха китайского девелопера Evergrande на двухдневное заседание ФРС по вопросам монетарной политики.

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