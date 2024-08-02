После атаки ВСУ без света остались шесть населенных пунктов Белгородской области

В четверг, 1 августа, войска Украины провели серию атак по населенным пунктам Белгородской области. ВСУ использовали дроны, также фиксировался артиллерийский обстрел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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