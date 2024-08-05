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Ивановские новости

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Синоптик спрогнозировал ежедневные послеполуденные дожди в Ивановской области

Синоптик спрогнозировал ежедневные послеполуденные дожди в Ивановской области

В ближайшие дни жителей региона ожидают ежедневные послеполуденные дождиРуководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов назвал главную особенность синоптических процессов на этой неделе на Европейской территории России.

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