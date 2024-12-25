В Крыму разоблачили группу мошенников, специализировавшихся на фальшивых ДТП

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым и их коллеги из следственных подразделений полиции задержали 18 местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.