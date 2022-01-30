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Черчесов одержал первую победу с «Ференцварошем» – во втором матче

«Ференцварош» обыграл в гостях «Уйпешт» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии (1:0). Эта победа стала первой для главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

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