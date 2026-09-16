Когда жизнь подкидывает смешные ситуации

Юмористические картинки, построенные на фразе «Когда», стали отдельным жанром интернет-творчества. Их объединяет одно: все они начинаются с этого слова, а дальше — бесконечное поле для фантазии и узнаваемых ситуаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым