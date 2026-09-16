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Когда жизнь подкидывает смешные ситуации

Когда жизнь подкидывает смешные ситуации

Юмористические картинки, построенные на фразе «Когда», стали отдельным жанром интернет-творчества. Их объединяет одно: все они начинаются с этого слова, а дальше — бесконечное поле для фантазии и узнаваемых ситуаций.

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