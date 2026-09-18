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Царьград

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В Комрате прошел первый ЦИС Гагаузии: секретарем стала Елена Гюмюшлю

В Комрате прошел первый ЦИС Гагаузии: секретарем стала Елена Гюмюшлю

В Комрате в пятницу прошло первое заседание Центрального избирательного совета Гагаузии. Учредительное собрание провела исполняющая обязанности председателя Светлана Колесник.

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