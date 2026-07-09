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Царьград

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Туроператор TÜRSAB зафиксировал рост мошенничества в Турции на 114%

Туроператор TÜRSAB зафиксировал рост мошенничества в Турции на 114%

В турсезоне 2023 года в Турции число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Туроператор Акын Беке из TÜRSAB предупреждает туристов о фальшивых объявлениях и рекомендует пользоваться проверенными платформами и лицензированными компаниями.

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