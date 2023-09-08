Хакеры из "Солнцепёка" взломали "Укринтерэнерго" и удалили данные о должниках, вот так сюрприз доброй воли для всех тех кто считал нас "небратьями".
Русские хакеры одной атакой лишили украинцев долгов за электричество на 5 млрд гривен, но зима будет сложной
Комментарии
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Grandad
Не всё так просто. Удаленная информация может храниться не только в сетевых хранилищах, но и на носителях, не находящихся в сети. Например, на оптических дисках. Это делается для сохранения особо важной информации. Не знаю, в каком состоянии у них сейчас хранение дубликатов информации в их энергосистемы, но эта технология использовалась еще четверть века назад в России.
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1 д.
Алексей Камышов
Бэкапы не уничтожить. Восстановят всё, если не полные идиоты.
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22 час.
Тамара Елисеева
Разумеется, что работали профессионалы. Знают, как хорошо поработать. Красавы!!!!
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2 час.
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