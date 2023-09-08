Русские хакеры одной атакой лишили украинцев долгов за электричество на 5 млрд гривен, но зима будет сложной

Grandad

Не всё так просто. Удаленная информация может храниться не только в сетевых хранилищах, но и на носителях, не находящихся в сети. Например, на оптических дисках. Это делается для сохранения особо важной информации. Не знаю, в каком состоянии у них сейчас хранение дубликатов информации в их энергосистемы, но эта технология использовалась еще четверть века назад в России.