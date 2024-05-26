Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

«Романтика в семейной жизни - это геморрой, который желательно минимизировать!» "Устанешь постоянно устраивать цирк для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)" Из комментариев под постом о том, куда у жен пропадает либидо в браке Есть такой сексистский мужской анекдот: «Состоялся Всемирный женский конгресс.