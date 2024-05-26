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Всё о разводах

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  • Любовь Басовская
    Ушла от такого же через 20 лет "счастливого" брака. Все окружающие и муж были в шоке. Какое счастье, что теперь никем...Чего хочет женщин...
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    При этом делать что-то, чтобы им были довольны как мужчиной и добытчиком он не спешил.Чего хочет женщин...
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    Судя по вашим предыдущим  лучше уж жить для себя чем с такими приспособлениями...Развожусь со втор...

Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

«Романтика в семейной жизни - это геморрой, который желательно минимизировать!» "Устанешь постоянно устраивать цирк для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)" Из комментариев под постом о том, куда у жен пропадает либидо в браке Есть такой сексистский мужской анекдот: «Состоялся Всемирный женский конгресс.

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