Смертельно опасный вирус обнаружен у подростка: главное за сутки в Сибири

В Томске врачи обнаружили у подростка опасную болезнь, Хакасии грозят ураганы и наводнение, перед судом предстанут изрезавшего мальчика подростки, за склонение женщин к абортам будут штрафовать, в Кузбассе министр культуры и внутренней политики внезапно уволилась, частный сектор в столице Сибири уходит под воду, а в Минусинске жителей некоторых улиц призвали эвакуироваться.