Появилось расписание школьных каникул в 2024-2025 учебном году

Министерство просвещения вынесло на публичное обсуждение проект приказа об определении сроков начала и завершения 2024/2025 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся, передает корреспондент Tengrinews.
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