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Вице-президент Аргентины Вильярруэль о сборной: «Мы восхищаемся вами, потому что вы олицетворяете лучшие качества нашего народа: мужество, усердие, талант и мастерство»

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль высказалась о национальной команде после поражения от Испании (0:1, дополнительное время) в финале ЧМ-2026 .

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