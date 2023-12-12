Володин рассказал о трех основных причинах распада СССР

Валентин Поляков

Неужели г-н Володин так глуп, что до сих пор не понял, что именно отказ от руководящей и направляющей роли КПСС, в которой он состоял, и был самой главной причиной распада СССР?! Все остальные причины произрастают из этого, чему наглядным подтверждением служат экономические достижения Китая под твёрдым руководством Компартии, которое никто не оспаривает!