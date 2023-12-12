Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поделился своим мнением по поводу распада Советского Союза.
Володин рассказал о трех основных причинах распада СССР
Комментарии
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Валентин Поляков
Неужели г-н Володин так глуп, что до сих пор не понял, что именно отказ от руководящей и направляющей роли КПСС, в которой он состоял, и был самой главной причиной распада СССР?! Все остальные причины произрастают из этого, чему наглядным подтверждением служат экономические достижения Китая под твёрдым руководством Компартии, которое никто не оспаривает!
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17 час.
Модест
Такие деятели, как этот умник и уничтожили великую державу.
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13 час.
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