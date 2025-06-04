Виорел Чернэуцяну: "Мы не можем сказать, что в полиции нет коррупции"

«Всё больше полицейских покидают систему из-за низких зарплат, профессиональных рисков и привлекательности частного сектора», — отметил начальник Генерального инспектората полиции (IGP) Виорел Чернэуцяну.
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