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Удоканский гамбит: Россия помахала «медной морковкой» перед США

Удоканский гамбит: Россия помахала «медной морковкой» перед США

Недавно президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», темой которого стала: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

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