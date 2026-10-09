Ортопед Литвиненко посоветовал покупать зимнюю обувь на толстой подошве

Врач-ортопед Андрей Литвиненко в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какую обувь выбрать с приходом зимы и выпадением снега.
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