Происшествия
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Происшествия

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В Кургане полицейские первыми пришли на помощь жильцам загоревшегося ночью общежития

В ​Западном районе Кургана 10 октября текущего года в три часа ночи наряд сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции городского УМВД России, находясь на маршруте патрулирования, заметил возгорание в общежитии, расположенном на улице Красномаячная.

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