В Кургане полицейские первыми пришли на помощь жильцам загоревшегося ночью общежития

В ​Западном районе Кургана 10 октября текущего года в три часа ночи наряд сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции городского УМВД России, находясь на маршруте патрулирования, заметил возгорание в общежитии, расположенном на улице Красномаячная.