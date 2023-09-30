Kyodo сообщило о роспуске секты в Японии после скандала вокруг убийства Абэ

Правительство Японии в ближайшее время подаст официальный иск в суд с требованием распустить религиозную организацию «Церковь объединения», которая была замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
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