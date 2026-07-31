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Царьград

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Си Цзиньпин усилит применение беспилотных технологий в армии

Си Цзиньпин усилит применение беспилотных технологий в армии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении усилить применение беспилотных и интеллектуальных технологий в армии, а также развивать сетевые системы и противодействовать коррупции, обеспечивая руководство КПК над вооруженными силами Китая.

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