Си Цзиньпин усилит применение беспилотных технологий в армии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении усилить применение беспилотных и интеллектуальных технологий в армии, а также развивать сетевые системы и противодействовать коррупции, обеспечивая руководство КПК над вооруженными силами Китая.
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