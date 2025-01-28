МЧС России объясняет, как избежать травм при гололеде: советы экспертов

Пресс-служба МЧС России поделилась рекомендациями по безопасному передвижению в гололед. Чтобы снизить риск травм, эксперты советуют двигаться медленно, избегать резких движений и выбирать устойчивую обувь.
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