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МЧС России объясняет, как избежать травм при гололеде: советы экспертов

МЧС России объясняет, как избежать травм при гололеде: советы экспертов

Пресс-служба МЧС России поделилась рекомендациями по безопасному передвижению в гололед. Чтобы снизить риск травм, эксперты советуют двигаться медленно, избегать резких движений и выбирать устойчивую обувь.

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