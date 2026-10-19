Священник ответил на вопрос, на сколько грозит отлучение от Причастия жизнь на две семьи.Что делать, если священник отказал в Причастии из-за отношений с двумя женщинами? С таким вопросом к священнику обратился мужчина по имени Александр.
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