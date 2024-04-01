В Якутии назвали сроки выдачи разрешений на водоплавающую и боровую дичь

В Республике Саха (Якутия) разрешения на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь выдаются за 30 дней до начала охотничьего сезона, в соответствии с Указом Главы Республики от 1 апреля 2021 года № 1786.
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